COTE D’ ivoire : Reine Pélagie parle à Roseline Layo

Reine Pélagie est une chanteuse ivoirienne originaire du centre -ouest de la cote d’ Ivoire. Elle interprète du Ziglibithy, une musique née d’ une fusion de la tradition ivoirienne et des rythmes congolaise. Dans le mars la chanteuse Chantal Taïba parlait de Roseline layo en disant” “la voix de Roseline est pure , sa voix me fait pensée à Reine Pélagie, elles ont la même voix”” a déclarée l ‘ artiste.

Reine Pélagie a donnée son opinion sur le style musical de l’ artiste ivoirienne Roseline layo.

” Si Chantal Taïba ( qui est une grande chanteuse )le dit, que voulez que moi j’a joute? toi même le journaliste, quand tu écoute la voix cette jeune fille, elle chante comme qui?.

Cela me fera plaisir que cette jeune chanteuse dise elle même qu’ elle chante comme Reine Pelagie. Parce que beaucoup de chanteuse ivoirienne , chaque fois qu’ elle me voient , me disent que j’ ai été une source d’ inspiration pour elles”. J’ ai beaucoup bossé . Je me suis fait encadrer par des maitres afin d’ avoir la voix que j’ ai , donc si on assimile mon timbre vocal à celui de cette jeune chanteuse , je ne peux que la féliciter. Roseline a beaucoup travaillée .

Elle a choisi la même voie que nous c’ est à dire le chemin de la formation. Ce n’ est pas en public que je vais lui donné des conseils , mais ce que je peux lui dire “”chante plus fort ma fille, ça chauffe pas ! c’ est ton temps alors, chante, embrouille le tympan des ivoiriens””, c’ est ce qu’ ils aiment. Surtout que avoir toi c’ est du bruit audible , elle chante bien a conclu la Reine Pélagie.

