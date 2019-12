Côte d’ Ivoire/ Visite d’Emmanuel Macron : voici le programme

VENDREDI 20 DECEMBRE

16h45 (17h45 à Paris)

Atterrissage de l’airbus présidentiel à l’aéroport international Félix Houphouët Boigny –

Abidjan et cérémonie d’accueil.

17h30 (18h30 à Paris)

Arrivée de M. le Président de la République et de Mme MACRON au camp de Port-Bouët.

Honneurs militaires.

Place d’armes, Camp de Port-Bouët

18h00 (19h00 à Paris)

Briefing du commandant des Forces françaises en Côte d’Ivoire.

Camp de Port-Bouët

Rencontre avec les militaires rentrant du Sahel.

Camp de Port-Bouët

19h45 (20h45 à Paris)

Adresse du Président de la République aux soldats.

Camp de Port-Bouët

20h15 (21h15 à Paris)

Dîner du Président de la République avec les troupes.

Camp de Port-Bouët

SAMEDI 21 DECEMBRE 2019

09h45 -10h30 (10h45 – 11h30 à Paris)

Cérémonie de remise des clés de la ville.

Hôtel de District (Mairie d’Abidjan)

10h45 – 12h15 (11h45 – 13h15 à Paris)

Séquence Sport/Ville durable : Inauguration de l’Agora « WinWin » de Koumassi.

12h30 (13h30 à Paris)

Réception de la communauté française.

Résidence de France

15h45 – 16h45 (16h45 – 17h45 à Paris)

Séquence santé.

INFAS d’Abidjan

17h00 –17h45 (18h00 – 18h45 à Paris)

Entretien bilatéral en tête à tête du Président de la République avec M. Alassane OUATTARA,

Président de la République de Côte d’Ivoire.

Présidence, Petit Palais

17h45 – 18h00 (18h45 – 19h00 à Paris)

Restitution aux délégations.

Présidence, Petit Palais

18h15– 18h25 (19h15 – 19h25 à Paris)

Présentation du projet d’Académie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme (AILCT) par

M. Hamed BAKAYOKO, Ministre d’Etat.

Signature de divers accords.

Présidence, Salle des pas perdus

18h25 – 19h35 (19h25 – 20h35 à Paris)

Conférence de presse conjointe.

Présidence, Salle des pas perdus

20h45 – 22h30 (21h45 – 23h30 à Paris)

Dîner officiel offert par S. Exc. M. Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire et Mme Dominique OUATTARA en l’honneur de M. le Président de la République et de Mme Brigitte MACRON.

Sofitel Hôtel Ivoire, Palais des congrès

BOUAKÉ

DIMANCHE 22 DECEMBRE 2019

10h15 (11h15 à Paris)

Arrivée du Président de la République à l’aéroport de Bouaké. Cérémonie d’accueil.

11h00 (12h00 à Paris)

Séquence mémorielle en hommage aux soldats français morts dans l’exercice de leur mission en Côte d’Ivoire, le 6 novembre 2004.

Lycée Descartes

11h45 – 13h00

Séquence de pose de la première pierre du Grand Marché de Bouaké

13h30

Décollage de l’airbus présidentiel de l’aéroport de Bouaké.

