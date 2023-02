COTE D’ IVOIRE:Production audiovisuelle : Les lauréats du projet ‘’Rions un peu’’ récompensés

Les lauréats de la 2e édition du programme ‘’Rions un peu’’ lancé par Canal+ international pour les chaînes A+, en collaboration avec Canal+ University (l’un des volets du programme ‘’Impact’’ du groupe) ont été récompensés le 3 février 2023, à Green Bureau, siège de cette chaîne de télévision, à Abidjan-Cocody.

« Les gagnants de ce prix sont sélectionnés, après un appel par un jury d’experts (l’Ivoirien Franck Vléhi de Lully Grace production ; le Sénégalais Massamba Ndour de Marodi Tv et le Camerounais Ebenezer Kepombia alias Mitoumba de Chambeny Entertainment), auquel s’ajoute un vote du public via une page Facebook », explique Cléli Azokpota, directrice des acquisitions et des co-productions de cette chaîne cryptée.

Sur une centaine de candidatures reçues, cinq ont été présélectionnées dont trois lauréats. A savoir, la série ‘’Biggy et Kiss’’ de la Côte d’Ivoire qui remporte le premier prix d’une valeur de 1 million de FCfa ; ‘’Incroyable Chef Konan’’ de la Côte d’Ivoire (2e) repart avec 750 000 FCfa, et la 3e série primée est burkinabè et intitulée ‘’Tel Oncle Tel Neveu’’ a reçu la somme de 500 000 FCfa, soit un total de 2 millions 250 mille FCfa distribués dans le cadre de ce projet.

Ces différentes productions seront diffusées sur A+ Ivoire (avec tous les droits de diffusion acquis) et les producteurs bénéficieront d’un accompagnement en termes de formation offerte par le groupe Lafaac.

« L’objectif de ce programme est d’identifier des jeunes sociétés de production d’Afrique francophone capables d’exprimer leur humour à travers un format moderne, original et dynamique », explique Michel Mutombo-Cartier, directeur général de A+ Ivoire. Avant d’ajouter que ce projet s’inscrit dans la volonté affirmée du groupe Canal+ à détecter, soutenir, former et accompagner l’ensemble des acteurs de la production locale africaine.

