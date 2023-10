Côte d’IvoirCôte d’Ivoire : Alassane Ouattara convoque les 33 ministres en conseil ce 18 octobre

Ce mercredi 18 octobre 2023, au palais présidentiel, le président Alassane Ouattara organise son tout premier conseil des ministres en compagnie des membres de son nouveau gouvernement lors d’une réunion de grande importance.

Immédiatement après leur nomination, les nouveaux membres du gouvernement se réuniront pour leur première réunion officielle du conseil des ministres. Cette réunion sera l’opportunité pour le Président Alassane Ouattara de dialoguer avec eux et de présenter de manière explicite sa vision.

De cette manière, chacun des membres du gouvernement dirigé par Robert Beugré Mambé aura une compréhension claire de sa mission, dans le but de poursuivre l’œuvre en cours et contribuer à la réalisation des objectifs du programme d’action du président de la république. À la suite de cette réunion gouvernementale, chaque ministre sera en mesure d’exercer plus efficacement la tâche pour laquelle il a été intégré dans l’équipe du Premier ministre Robert Beugré Mambé.

Pour rappel, dans le communiqué publié par Abdourahmane Cissé, le secrétaire général de la présidence ivoirienne, il a été annoncé que le nouveau gouvernement compte trois ministres d’État. Ces ministres d’État sont Téné Birahima Ouattara, qui occupera le poste de ministre d’État et ministre de la Défense, Anne Désirée Ouloto, qui sera ministre d’État et ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration, ainsi que Kobenan Kouassi Adjoumani, nommé ministre d’État et ministre de l’Agriculture, du développement rural et des productions vivrières.

De plus, le nouveau gouvernement accueille quatre nouvelles personnalités. Asahoré Konan Jacques a été désigné pour diriger le ministère de l’Environnement, du développement durable et de la transition écologique, Ibrahim Khalil Konaté prend en charge le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation et Wautabouna Ouattara nommé ministre délégué auprès du ministre des Affaires Étrangères, chargé de l’intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, tandis qu’Adjé Silas a été nommé ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Sports et du Cadre de vie.