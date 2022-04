Côte d’Ivoire: 02 tonnes de cocaïne saisies à Abidjan et San Pedro￼￼

Un peu plus de deux tonnes de cocaïne ont été saisies les 15 et 21 avril dans les villes portuaires ivoiriennes d’Abidjan et de San Pedro, et neuf personnes ont été interpellées, a annoncé samedi le ministère de l’Intérieur.

« Une importante saisie de cocaïne a été opérée par les services de police le vendredi 15 et le jeudi 21 avril 2022 à Abidjan et San Pedro », indique un communiqué du ministère qui précise que « deux tonnes cinquante sept kilos et 259 grammes » ont été saisis. La valeur marchande est estimée à 41 milliards de francs CFA soit près de 62 millions d’euros.

La provenance et la destination de la marchandise n’a pas été précisée. « Neuf personnes, dont des Ivoiriens et des non-nationaux ont été interpellées », ajoute le communiqué.

En 2021, les gendarmes avaient mis la main sur une 1,56 tonne de cocaïne en provenance d’Amérique latine. Un an plus tôt, plus de 400 kg de cocaïne avaient été saisis dans les eaux territoriales ivoiriennes, à bord d’un navire marchand, en provenance du Brésil.

La Côte d’Ivoire est devenue l’un des pays privilégié pour le transit de la cocaïne entre l’Amérique latine et l’Europe.

