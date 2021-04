Côte d’Ivoire: 11 Avril 2011-11 Avril 2021 déjà 10 ans, allons tous à Anono ce Dimanche

Depuis l’acquittement total et définitif le 31 Mars 2021 du Président Laurent GBAGBO et de son Ministre de la Jeunesse Charles BLÉ GOUDÉ par la CPI, une lueur d’espoir pointe à l’horizon pour une véritable réconciliation nationale entre les ivoiriens qui n’arrivaient pas à faire le deuil des douloureux événements du 11 Avril 2011.

En effet, autant le 11 Avril 2011 fut un jour sombre pour de nombreux ivoiriens et africains épris de paix, de liberté et justice, autant le 31 Mars 2021 sonne comme la renaissance de l’Afrique à travers l’acquittement du Président Laurent GBAGBO.

C’est pourquoi, le Peuple Atchan, propriétaire terrien de la Ville d’Abidjan et plus généralement tous les ivoiriens se proposent de célébrer cet heureux dénouement par l’organisation d’un évènement dénommé « Pour la Paix, allons à Anono» le dimanche 11 Avril 2021.



Venez donc tout de blanc vêtu afin de donner une chance à la Paix pour une véritable réconciliation.

Perle Lola

Comments

comments