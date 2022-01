Côte d’Ivoire: 13 janvier 1961 M.Georges Ouégnin est nommé directeur du protocole de la présidence de la République

Le Président Félix Houphouët-Boigny rencontre Georges Ouégnin pour la première fois en décembre 1960. Il cherchait un interprète en anglais pour le Premier ministre nigérian en visite à Yamoussoukro. C’était le lendemain de noël, on ne pouvait trouver personne au ministère des Affaires étrangères, le député M’Bahia Blé Kouadio contacte Georges Ouégnin, 26 ans, bilingue, responsable du contentieux chez Renault Côte d’Ivoire. Après un refus, Georges finit par accepter la mission et se rend à Yamoussoukro. Houphouët convaincu par l’interprétariat de ce dernier, décide de l’embaucher à la Présidence. Le 13 janvier 1961, le conseil des ministres examine et entérine la nomination de Georges Ouégnin comme directeur du protocole. Après 40 années passées au protocole d’État, en janvier 2001, il part à la retraite.

Melv

Comments

comments