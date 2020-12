Côte d’Ivoire : 16 personnes décèdent dans un grave accident de la circulation à Logoualé

A l’approche des fêtes de fin d’année, plusieurs familles viennent d’être endeuillées par un grave accident de circulation sur la route internationale qui conduit à la ville de Man, plus précisément à proximité de la ville de Logoualé.

Selon nos sources, un camion de transport de bétail en provenance de la ville de Bangolo et un mini car de type Massa lui, en provenance de Man ont fait une terrible collision.

On a dénombré 16 morts et six blessées. Les corps ont été évacués à la morgue de l’hôpital général de Bangolo, faute de morgue à l’hôpital général de Logoualé. Les blessés quand à eux, ont été conduits à l’hôpital général de Logoualé. Au nombre des morts, on note deux institutrices en fonction dans la sous-préfecture de Kahen et une élève de terminale qui revenait des funérailles de son père.

Pour l’instant, les populations sont invitées à identifier les corps.pour leur inhumation.

Vigilance !

Sapel MONE

