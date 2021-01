Côte d’Ivoire : 17 janvier 2013, le récit de l’arrestation de Charles Blé Goudé

Huit ans plus tard, Charles Blé Goudé, ex président des jeunes patriotes de Côte d’Ivoire, revient sur les détails de son incarcération à la DST le 17 janvier 2013.

L’ancien président de jeunes patriotes de Côte d’Ivoire, actuel président du COJEP, Charles Blé Goudé, a raconté dimanche 17 janvier 2021 sur sa page Facebook, l’historie de son arrestation. Ci-dessous le récit:

“Il y a huit ans ( 8 ans) que la police ghanéenne me mettait aux arrêts, après avoir défoncé ma porte à 06h tôt le matin d’un 17 janvier 2013. Déporté en Côte d’Ivoire, je suis détenu au secret 14 mois à la DST avant d’être transféré à La Haye . Les personnes physiques et morales de qui j’étais en droit d’attendre un soutien en pareilles circonstances, ont plutôt enclenché une campagne de mensonges qui tranchait avec ma triste réalité du TROU de la DST.

Pendant que j’étais enchaîné dans le coffre d’un véhicule, les mauvaises langues m’annonçaient dans un avion qui aurait été affrété par le régime d’Abidjan. J’ai tout entendu : << Blé Goudé n’est pas en prison, il boit du champagne avec Hamed Bakayoko, il a fait un deal, etc.>>.

Même lorsque des images (photos) finissent par révéler ma souffrance à la DST, certains ont préféré spéculer sur la blancheur de mes dessous, comme si pour prouver ma fidélité au combat, je devrais porter des caleçons noirs. Aujourd’hui 17 janvier 2021, je me souviens pour le moment. A l’endroit des ivoiriens et africains qui m’ont soutenu, je dis merci. Ma part de vérité concoctée dans un livre, est en cours de finition pour une parution prochaine afin que les faits fassent taire le mensonge dans un silence sans gloire. Aujourd’hui 17 janvier 2021, je me souviens ! Un jour je dirai ma part de vérité.”

Charles Blé Goudé

Sapel MONE, AbidjanTV

