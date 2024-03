Côte d’Ivoire : 176 écoles dotées de cantines scolaires à Daloa

Dans la Direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (DRENA) de Daloa, l’on dénombre 737 écoles primaires publiques dont 176 sont dotées de cantines scolaires, soit 23,88%, et sur les 284 180 élèves de ladite DRENA, 44 145 ont la chance de prendre un repas à la cantine à midi, soit 25,53%.

Au total, 176 écoles primaires publiques sur 737 que compte la DRENA de Daloa, ont été dotées de cantines scolaires. Ces statistiques ont été données par le coordonnateur régional des cantines scolaires, Théophile Boua Bi Kahou, le vendredi 08 mars 2024, en présence d’une délégation de la Coordination générale du Programme social du gouvernement (Psgouv) et de la Direction des Cantines scolaires de Côte d’Ivoire (DCS).

La délégation, en mission dans la localité du 06 au 10 mars 2024, afin de s’enquérir des bonnes pratiques et des difficultés en matière de cantines scolaires, visitait deux écoles dans deux villages de la sous-préfecture de Gonaté, dans le département de Daloa. Il s’agit précisément du groupe scolaire de Bégafla, village du canton Gnamanou (sur l’axe Daloa -Zuénoula) qui dispose d’une cantine et de l’EPP M’Bahiakoffikro, sur l’axe Daloa-Gonaté, qui n’en dispose pas encore.

La cantine du groupe scolaire de Bégafla, composé de trois écoles primaires et d’une maternelle, a ouvert en 2002 et permet, à ce jour, à 575 élèves sur un total de 1 387, de prendre un repas chaud à midi. Le groupe scolaire arrive à assurer le rationnement pendant les 120 ouvrables de l’année, y compris les 26 jours offerts par le gouvernement, grâce à l’appui du groupement agricole ‘’Wobè Wognon’’ qui octroie à la cantine le 1/3 de sa production.

À l’EPP M’Bahiakoffikro, l’effectif total pour cette année est passé de 170 à 154 élèves parce que la faim a causé l’abandon scolaire des enfants, selon le directeur Mamadou Sangaré.

Les cantines ont un impact positif sur le rendement scolaire. Cependant, le danger, aujourd’hui, reste la pérennisation de l’approvisionnement. A cet effet, le gouvernement du président Alassane Ouattara a décidé d’approvisionner les cantines scolaires existantes dans les écoles réparties sur l’ensemble du territoire national. A ce titre, il est prévu : La distribution de 19 195 tonnes de vivres dans 5 108 cantines scolaires dont 6149 tonnes en 2022, 6 395 tonnes en 2023 et 6 651 en 2024.