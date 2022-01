Côte d’Ivoire : 1er discours du président de la République au 1er Conseil des ministres de l’an 2022

Hier mercredi 5 janvier 2022 s’est tenu le 1er Conseil des ministres de l’année 2022, présidé par le Chef de l’Etat de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara. Cette rencontre a tourné autour des échanges de vœux pour le nouvel an entre les membres du Gouvernement et leur patron. Nous nous sommes proposés de de revenir sur l’intégralité de l’allocution du Président de la république Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara.

C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce matin, pour ce premier Conseil des Ministres de l’année 2022.

Je voudrais vous dire toute ma gratitude pour les vœux chaleureux que vous venez de formuler à mon endroit ainsi qu’à celui de la Première Dame.

En retour, Monsieur le Premier Ministre, je forme pour vous- même, pour chacune et chacun des membres du Gouvernement, ainsi que pour vos collaborateurs et vos familles respectives, des vœux de bonne et heureuse année 2022.

Je souhaite que cette année 2022 soit pour l’ensemble des Ivoiriens et des habitants de notre pays, une année de santé, de bonheur, de prospérité ainsi qu’une année de consolidation de la paix et de la stabilité.

Monsieur le Premier Ministre,

Dans votre intervention, vous avez traduit la détermination et l’engagement de l’équipe gouvernementale à mettre en œuvre, avec exigence et diligence, le programme de société « Une Côte d’Ivoire Solidaire », dont l’enjeu premier est l’amélioration des conditions de vie de nos populations.

Les objectifs de l’action gouvernementale, au terme de l’année 2021, et en dépit des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de COVID-19, ont pu être atteints grâce à une équipe gouvernementale volontaire et solidaire, sous votre leadership. C’est ainsi que, contrairement à beaucoup de pays, nous avons pu réaliser des taux de croissance positifs en 2020 et 2021.

Je salue la pertinence des réformes adoptées pour rendre notre économie plus dynamique, compétitive et créatrice d’emplois afin de mieux répondre aux attentes de nos populations.

C’est pourquoi, je voudrais vous féliciter Monsieur le Premier Ministre, pour votre engagement constant dans votre mission ainsi que pour votre attachement au résultat. Je vous encourage à poursuivre sur cette voie.

J’exprime également mes félicitations et mes encouragements à tous les membres du Gouvernement. Je vous exhorte à œuvrer chaque jour davantage, afin de répondre aux attentes des acteurs économiques comme de l’ensemble de nos concitoyens.

Je voudrais également réitérer la nécessité, pour chacune et chacun d’entre vous, d’agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques.

En outre, je vous exhorte à accélérer le progrès social dans notre pays, en vous appuyant sur le deuxième Programme Social du Gouvernement 2022-2024, dont l’importance stratégique, y compris sécuritaire, a été rappelée par Monsieur le Premier Ministre.

Ce programme fera l’objet d’une attention particulière en matière d’allocations budgétaires, tant sur nos ressources nationales que sur les contributions de nos partenaires au développement.

Je souhaite que tout au long de l’année 2022, les progrès réalisés se poursuivent et se consolident dans tous les autres domaines de l’action publique, en particulier le maintien de nos grands équilibres budgétaires, le renforcement du secteur privé ainsi que le développement des infrastructures économiques et du capital humain, notamment des jeunes et des femmes.

Je vous encourage à poursuivre vos efforts afin d’offrir à nos concitoyens de meilleures conditions de vie ainsi qu’un pays prospère.

A cet égard, j’attache du prix au respect et à la mise en œuvre diligente des trois priorités sur lesquelles nous devrons cibler nos actions au cours de l’année 2022 et que j’ai eu l’occasion de développer dans mon message à la Nation le 31 décembre 2021, à savoir :

La transformation de notre pays et l’amélioration des conditions de vie de chacun de ses habitants,

L’emploi des jeunes et des femmes,

La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.

Je voudrais clore mon propos, en invitant chacune et chacun d’entre vous, à traduire auprès de vos collaborateurs, les enjeux et les priorités de l’action du Gouvernement pour l’année 2022.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous !

Je vous remercie.

