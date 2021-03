Côte d’Ivoire/ 3e Mandat du Président Ouattara : MEIWAY réagit après avoir été crucifié sur les réseaux sociaux

L’artiste ivoirien MEIWAY ne reconnait toujours par la réélection du Président de la République de Côte d’Ivoire. Il l’a fait savoir dans une vidéo.

“Après ma réaction contre le troisième mandat, j’ai été crucifié sur les réseaux sociaux. Je le réitère et je prends encore une fois mes responsabilités. Ma décision n’a pas changé. Je suis quelqu’un qui réfléchit avant de parler. Quand on réfléchit avant d’agir, on sait assumée ce qu’on dit. Je l’ai fait avec conviction et les rispostes ne peuvent pas m’atteindre.

Si j’ai le président Alassane Ouattara en face de moi, je lui dirai ” monsieur le Président avec tout le respect que j’ai pour vous, je vous réitère ma désapprobation”. Je n’ai pas d’excuses à lui présenter parce que je n’ai pas été impoli ni arrogant. J’ai été juste.

Quand quelqu’un t’aime et qu’il te voit aller tout droit dans le mur, il te le dit. Et c’est cela j’ai fait. Si vous de votre côté vous pensez que tous les ivoiriens sont heureux alors on applaudit. Moi je ne peux pas. Dites lui la vérité”, a-t-il dit .

Sapel MONE

