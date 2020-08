Côte d’Ivoire : “48.000 signatures demandées par la CEI, Laurent GBAGBO a recueilli environ 74.000”

George Ouegnin, président de la plateforme EDS, a officiellement déposé le dossier de candidature de l’ex président GBAGBO. Face à la presse il fait une importante déclaration.

” Au nom de la Plateforme politique, Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (E.D.S), nous venons de déposer le dossier de candidature de notre réfèrent politique, le Président Laurent GBAGBO, le PERE de la démocratie en côte d’Ivoire, que nous avons sollicité pour être notre candidat à l’élection présidentielle d’Octobre 2020.(…) Concernant les parrainages, Je voudrais particulièrement salué l’engouement des ivoiriens dans les régions du nord du pays, à savoir le Hambol, le Folon, le Bafing etc. Au total au lieu de 48.000 signatures demandées par la CEI, en dépit des nombreuses tracasseries, mauvaises signatures, etc, la candidature du Président Laurent GBAGBO a recueilli environ 74.000 signatures vraies et crédibles” a-t-il affirmé.

Sapel MONE

