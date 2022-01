Côte d’Ivoire :5 gendarmes condamnés a 12 mois de prison pour racket

Ces 5 gendarmes en service à l’escadron 1/1 d’Agban sont passés à la barre mercredi 12 janvier 2022 pour répondre des faits de séquestration et d’extorsion de fonds.

Les faits se sont déroulés le 29 février 2020. Ce jour-là alors qu’ils effectuaient une patrouille à Adjamé, ils aperçoivent aux environs de 5 heures deux individus qui sortaient de la gare Utb.

Nébié Souleymane et Kaboré Kalga, c’est d’eux qu’il s’agit tentaient de négocier un taxi pour regagner leur destination et mériter un bon repos après un long voyage qui a duré toute la nuit quand ils ont été accostés par ces éléments de la maréchaussée pour vérification de pièces d’identité. Ces deux voyageurs qui se sont sentis en sécurité à la vue des gendarmes ont vite déchanté lorsque ces hommes en tenue leur ont exigé de leur remettre la somme de 100000f. Les deux voyageurs refusent car trouvant cette méthode anormale. Ils les conduisent loin de la lumière et de certains regards indiscrets pour les battre et les déposséder de la somme de 380000f et disparaissent ensuite dans la lueur du jour.

N.B et K.K qui viennent de se faire voler par des gendarmes se rendent au commissariat du 3e arrondissement pour dénoncer cet acte indigne. L’officier de permanence leur indique la démarche à suivre. Plus tard, le Commissaire du gouvernement est saisi par une plainte.

Si vous avez décidé de servir la nation, fais-le avec dévouement et professionnalisme a dit Ange KESSI dans une colère noire s’adressant à ces éléments.

Lors de l’audience qui a duré un peu plus de deux heures, le sort de T.Z, K.D, T, N.A.JP, K.T a été décidé.

T.Z et K.D ont été déclarés non coupables tandis que T.W, N.A.JP, et K.T ont été condamnés à 12 mois de prison ferme et 50000f d’ammende.

