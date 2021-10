Côte d’Ivoire: 60è anniversaire de la Radio Côte d’Ivoire voici un bref récit des faits

La cérémonie solennelle du 60è anniversaire de Radio Côte d’Ivoire, a eu lieu ce mardi 26 octobre 2021 à Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, sous le parrainage du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, M. Patrick ACHI.

Organisées par la direction générale de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), ces festivités sont placées sous la co-présidence du Ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, M. Amadou COULIBALY et du Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, M. Moussa SANOGO.

Cette cérémonie officielle marquant le soixantenaire de la radio a été meublée par différents panels d’échanges portant sur les enjeux de la radio à l’ère du numérique.

Le Ministre Amadou COULIBALY a été représenté à cette cérémonie par son homologue Mamadou TOURE, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’insertion professionnelle et du Service civique, Porte-parole adjoint du Gouvernement.

Le Directeur de Cabinet du Ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie, M. Jean Martial ADOU et le Directeur Général de la RTI, M Fausseni Dembélé ont également pris part à cette cérémonie.

