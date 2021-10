Côte d’Ivoire/ 75 ans du PDCI-RDA : le colloque de clôture s’ouvre à partir du 15 octobre 2021

En prélude à la clôture des activités marquant les 75 ans du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), Brahima Kamagaté était face à la presse le mardi 12 octobre 2021.

Objectif de cette rencontre organisée à la maison du parti, à Abidjan-Cocody, donner les détails pratiques sur la clôture des activités marquant les 75 ans du plus vieux parti de Côte-d’Ivoire, dont les festivités ont démarré depuis le 09 avril 2021.

Secrétaire exécutif chargé de l’encadrement des jeunes, Brahima Kamagaté, a tenu a salué et traduit sa reconnaissance à l’ensemble des personnes présentes et à l’endroit des militants pour leur abnégation et leur fidélité aux idéaux du parti malgré les moments de trouble connus.

Concernant la clôture des 75 ans du PDCI-RDA, Brahima Kamagaté a annoncé la tenue d’un colloque autour du thème : « Cap sur le centenaire 2046 ». Prévu pour ce vendredi 15 octobre 2021 à la maison du parti, ce colloque sera animé par plusieurs personnalités d’ici et d’ailleurs.

Notons que la cérémonie de clôture aura lieu le lundi 18 octobre 2021 sous la présidence effective de Henri Konan BEDIE. Elle sera suivie d’une messe d’action dans la soirée, pour feu Félix Houphouët-Boigny, président-fondateur du PDCI-RDA, à la paroisse Saint Jean de Cocody.

Konan K. Toussaint

