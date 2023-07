Côte d’Ivoire : À la découverte du Pôle Pénal Economique et Financier

Présidée par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des Droits de l’Homme, Jean Sansan KAMBILE, la cérémonie s’est déroulée, dans les locaux du Pôle, sis à Cocody, Boulevard Mitterrand, Carrefour CHU, en présence des présidents d’institutions, Cour de Cassation, Conseil d’État et Cour des Comptes, des représentants de l’ONUDC, de l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne, de l’Ambassadeur du Qatar en Côte d’Ivoire, ainsi que des partenaires techniques, financiers et institutionnels du PPEF.

Créé en janvier 2020 et érigé en juridiction autonome spécifique, par l’adoption de la loi n°2022-193 du 11 mars 2022, le Pôle Pénal Économique et Financier est une juridiction spécialisée en matière de délinquance économique et financière, chargée de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière.

Pôle Pénal Economique et Financier

A ce jour, cette juridiction a, à son actif, des centaines de dossiers instruits, plusieurs immeubles confisqués ainsi que de nombreux véhicules de luxe saisis, dans le cadre de l’exercice de ses missions et se positionne comme un maillon essentiel du dispositif de détection et de répression de la criminalité financière en Côte d’Ivoire. Elle contribue, de ce fait, à la promotion de la bonne gouvernance en Côte d’Ivoire.

A ce propos, le rapport d’évaluation mutuelle effectué par les structures en charge d’évaluer la conformité technique et l’efficacité des systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a révélé que « depuis la création du PPEF, la dynamique semble excellente, emmenée par cette juridiction spécialisée, qui a donné un nouvel élan aux poursuites contre la criminalité organisée et le blanchiment de capitaux ».

Face à autant d’efficacité et d’abnégation au travail, le Garde des Sceaux a félicité l’ensemble des équipes du Pôle Pénal Économique et Financiers, et les a assurés de l’appui constant du gouvernement pour la réussite de leur mission.

Joignant l’acte à la parole, il a mis à leur disposition du matériel roulant, destiné à accroitre la mobilité des agents et à renforcer considérablement la capacité opérationnelle de la juridiction.

Le pôle a également reçu d’importants dons en équipement informatique de ses partenaires, l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) et la République Fédérale d’Allemagne.