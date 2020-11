Déclaration de M. Guillaume Kigbafori Soro, ancien Premier ministre -Ministre de la défense, ancien Président de l’Assemblée nationale de la République de Côte d’Ivoire suite aux attaques contre les résidences de Son excellence Henri Konan Bédié et des membres l’opposition politique nationale

M. Guillaume Kigbafori Soro, ancien Premier ministre -Ministre de la Défense, ancien Président de l’Assemblée nationale de la République de Côte d’Ivoire, Président de Générations et Peuples Solidaires, apprend que dans la nuit du 02 au 03 novembre 2020, des éléments appartenant à des unités des forces de défense et de sécurité ivoiriennes bien identifiées, ont mené des attaques à l’arme de guerre contre la résidence du Président du Conseil National de Transition(CNT), Son Excellence Henri Konan Bédié et celles des éminentes personnalités politiques que sont MM. Pascal Affi N’Guessan, Albert Mabri Toikeusse et Assoa Adou.

Ces attaques simultanées et coordonnées font manifestement suite à la mise en place du Conseil National de Transition (CNT) et à la désignation de son Excellence Henri Konan Bédié pour en assurer la présidence.

Ces opérations sont l’œuvre d’éléments indisciplinés des forces armées ivoiriennes qui, endoctrinés, ont décidé d’obéir à des ordres illégaux, émanant d’une personnalité qui ne détient plus le pouvoir constitutionnel de commander aux forces armées ivoiriennes. Il s’agit de l’ancien président M. Alassane Ouattara.

C’est pourquoi, en ma qualité de membre du Conseil National de Transition, j’apporte mon soutien total au président Henri Konan Bédié et marque ma solidarité sans faille à l’ensemble des personnalités victimes de cette série d’attaques ciblées.

Vu les graves circonstances et tenant compte des impératifs d’ordre stratégique, j’invite de façon pressante le Conseil National de Transition à nommer aux responsabilités de la Défense nationale, une personnalité civile ayant une bonne connaissance des armées et des forces de sécurité.

J’appelle les soldats, sous-officiers, officiers supérieurs, officiers généraux des forces de défense et de sécurité, à demeurer strictement dans la voie de la légalité républicaine. Je mets en garde les miliciens et autres groupes de civils armés sur les graves conséquences qui ne manqueront pas de découler de leurs actes criminels. Je demande aux forces de défense et de sécurité leurs responsabilités dès à présent pour rétablir immédiatement l’ordre, la sécurité et la paix sur l’ensemble du territoire national.

Votre priorité doit être les populations ivoiriennes, de sécuriser les membres du Conseil National de Transition et les biens. Il est inutile de rappeler aux membres des forces de défense et de sécurité que celui qui se mettra en travers de la légalité républicaine répondra de ses actes devant une cour martiale.

Je demande au courageux peuple de Côte d’Ivoire de rester debout, déterminé et d’accentuer la mobilisation depuis les campagnes, les villages et les villes, jusqu’à la victoire finale.

Fait, le 03 novembre 2020

Guillaume Kigbafori Soro

Ancien Premier ministre – Ministre de la Défense,

Ancien Président de l’Assemblée nationale

Président de Générations et Peuples Solidaires

Membre du Conseil National de Transition

