Côte d’Ivoire: à quelques mois de la présidentielle, des ministres clés font le déplacement à Paris pour soutenir Ouattara

En marge de la visite d’Alassane Ouattara en France, qui sera reçu le 4 septembre à déjeuner par Emmanuel Macron à l’Élysée, beaucoup de ministres et figures de son parti, le RHDP, ont fait le déplacement à Paris. Voici pourquoi.

Parmi les ministres composant la délégation venue à Paris soutenir la candidature d’Alassane Ouattara, figurent Sidi Tiémoko Touré (Communication, porte-parole du gouvernement), Mamadou Touré (Promotion de la jeunesse et porte-parole adjoint du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix – RHDP), Eugène Aka Ahouélé (Santé), Alain-Richard Donwahi (Eaux et Forêts), Siandou Fofana (Tourisme), Mariatou Koné (Cohésion sociale), ou encore Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP et chef d’orchestre de la campagne du président.

