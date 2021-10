Côte d’Ivoire / Abadjin-Kouté : Un individu armé surpris dans un champ d’hévéas et conduit à la Gendarmerie

Il faut louer le courage et le sens du civisme des populations d’Abadjin-Kouté. Selon les dires de plusieurs habitants de ce paisible village situé à une dizaine de km d’Abidjan, sur la route de Dabou, et qui nous rapportent les faits, ils ont surpris dans la nuit d’hier 06 Octobre 2021, un individu suspect dans une plantation d’hévéa. Il était près de minuit à ce moment-là.

Toujours selon ces mêmes habitants, le suspect a été conduit à un poste de contrôle des forces de sécurité et de défense situé non loin du village. Les vérification faites, il s’avère que le suspect qui était en tenue civile serait un sous-officier de Gendarmerie en service à Abobo et se nommerait D. A. F.

D’après les premiers témoignages recueillis sur place, cet agent de la maréchaussée avait en sa possession une arme et des munitions. Aucun usage de cette arme n’a, cependant, été signalé. Sur sa présence en ces lieux à pareille heure, aucune information pour l’heure n’a filtrée.

Ce qui est sûr, le nommé D. A. F a été rapidement mis à la disposition des autorités sécuritaires de la zone pour nécessité d’enquête.

Nos tentatives de joindre la Brigade de Gendarmerie de Yopougon, compétente en la matière, se sont avérées jusque là infructueuses.

Affaire à suivre…

Autre source

Comments

comments