Côte d’Ivoire: Abidjan accueille la dépouille de l’ex-PM Hambak

La dépouille mortelle d’Hamed Bakayoko vient d’atterrir sur le tarmac de l’aéroport Félix Houphouët Boigny d’Abidjan.

Le Grumman présidentielle de l’Etat de Côte d’Ivoire affrété pour transporter la dépouille du Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko, est arrivée cet après-midi à Abidjan sous le coup de 15h 48. Le Président Alassane Ouattara et son épouse, menaient la délégation composée des membres du Gouvernement, des autorités politiques et institutionnelles, des diplomates et des représentants de toutes les forces de défense et de sécurité du pays, qui doivent rendre au défunt les honneurs militaires.

Quelques milliers de personnes, mobilisées, attendaient impatiemment le corps en dehors de l’aéroport et sur le long du boulevard VGE. Ils étaient en majorité, vêtus de blanc à son effigie pour certains.

Selon le programme officiel, le corps devrait être exposé au pavillon d’honneur de l’aéroport, durant environ une heure et sera ensuite transféré sur le coup de 16 h 30, à IVOSEP Treichville. Une cérémonie d’hommage de la nation est prévue le mercredi 17 mars à l’esplanade de la Présidence. Le corps sans vie sera ensuite transféré à Séguéla, sa ville natale, où il sera mis sous terre.

A titre de rappel, le Premier ministre Hamed Bakayoko est décédé le mercredi 10 mars 2021 à Fribourg en Allemagne, des suites d’un cancer fulgurant. Âgé de 56 ans, «Hambak» avait succédé en juillet 2020 au poste de Premier ministre à Amadou Gon Coulibaly, décédé quelques jours après son retour d’une hospitalisation et d’une convalescence de deux mois en France pour des problèmes cardiaques.

