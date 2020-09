Côte d’Ivoire: Achija Pâcome Marie ordonné prêtre fête un an de sacerdoce

Le Révérend Père Achija Pacôme Marie fête un an d’ordination

Le Révérend Père Achija Pacôme Marie a célébré l’anniversaire de son ordination le mardi 29 septembre 2020.

Le Centre œcuménique international Saints Basile et Thérèse a célébré, mardi 29 septembre 2020, la divine liturgie de la fête des saints archanges et le premier anniversaire d’ordination sacerdotale du Révérend Père Achija Pacôme Marie.

Ordonné prêtre le 29 septembre 2019, Abba Pacôme-Marie est « guerrier de prière » de l’église apostolique des rites orientaux de France, d’Espagne et d’Afrique en Côte d’Ivoire.

Dans son homélie, le Très révérend Père Mgr Charles Marie a rappelé qu’il s’agit d’actualiser et de célébrer son sacerdoce pour la suite de son œuvre dont la dignité est si élevée qu’elle surpasse toute autorité temporelle humaine.

« Il enseigne, sanctifie et bénit. Il transforme tout repas, pain et vin, en corps et sang de Christ. Et même s’il est jeune, il est désormais un ancien, un gardien de la doctrine », a souligné le vicaire général, Mgr Charles Marie, lors de la cérémonie qui se déroulait à la paroisse Théotokos de Cocody Angré.

La célébration du premier anniversaire de l’ordination de Père Achija Pacôme Marie était consacré au thème « Posséder les portes du mois, c’est posséder le mois ».

Melv Sage

