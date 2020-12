Côte d’Ivoire : Adama Bictogo “C’est ensemble que nous devons surmonter les épreuves”

Adama Bictogo aux députés Rhdp, hier: “C’est ensemble que nous devons surmonter les épreuves”

Le directeur exécutif du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix(Rhdp), Adama Bictogo, a reçu, le mardi 8 décembre 2020 à sa résidence d’Abidjan-Cocody, autour d’un déjeuner, le groupe parlementaire du parti.

À cette occasion , Adama Bictogo, a dit : «Conformément à ma vision de la politique, lorsque la dimension humaine n’est pas au centre de ce qu’on entreprend, il y a l’échec au bout. On ne peut pas toujours se voir que pour parler élection, sans avoir cette vie de partage, ce cordon qu’on construit à partir des repas. La politique, c’est une famille. Nous l’avons fait avec les délégués départementaux, les Sénateurs, demain, je reçois les maires et Conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels parce que nous devons demeurer une famille. C’est ensemble que nous devons surmonter les épreuves. En ce qui vous concerne, les défis sont encore plus nombreux. Je voudrais qu’ensemble, par la conjugaison de nos efforts, que ce défi ne soit qu’une simple formalité. C’est grâce à vous que j’ai pu tenir, accomplir la mission que vous avez bien voulu me confier à travers le Président Alassane Ouattara. C’est avec vous qu’on doit consolider ce parti. Nous devons donner à ce parti toutes ses lettres de noblesse pour 10 et 15 années à venir. C’est vous qui allez constituer ce socle institutionnel dont a besoin le Président Alassane Ouattara. Il sera avec vous parce que vous en avez les moyens. Nous serons derrière pour porter haut le flambeau parlementaire ».

Au nom de ses pairs, Oulaï Zagné Madeleine, député de Blolequin et porte-parole des députés Rhdp à l’occasion, a traduit sa reconnaissance au directeur exécutif du parti pour ses efforts en faveur de la victoire du candidat du parti, Alassane Ouattara lors du scrutin du 31 octobre 2020. « Monsieur le directeur exécutif de notre grand parti, vous, l’homme prévoyant, qui avez mis en ordre de bataille toutes les forces de notre parti derrière le président Alassane Ouattara pour relever le défi que le sort nous avait lancé un 8 juillet 2020, vous avez tenu le pari. Vous avez non seulement convaincu l’ensemble des Ivoiriens sur vos qualités de chef de fil intrépide et déterminé, du chef qui stimule, qui motive et entraîne, mais vous avez aussi et surtout vaincu le doute et les appréhensions qui envahissaient, il faut le dire, certains d’entre nous(…) Vous avez agi comme un général devant son armée et vous avez conduit à la victoire. Sous votre houlette, nous avons la conviction qu’après la victoire à la présidentielle, les législatives qui suivront, verront encore une autre grande victoire du Rhdp et le groupe parlementaire en sera grandi pour avoir raflé tous les sièges », a-t-elle indiqué. Elle a félicité le Président Alassane Ouattara, candidat du parti à la présidentielle passée, pour sa victoire avec 94,27% des voix. Les députés du parti ont remis des présents à Adama Bictogo et l’ont rassuré de leur disponibilité.

