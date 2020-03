Côte d’Ivoire : Adjoumani, sans pitié pour ses détracteur

Déclaration du Ministre Kobenan Kouassi Adjoumani :

« Depuis quelques temps, des individus malintentionnés, certainement animés par le désir de semer la confusion au sein de l’opinion publique crée des comptes Facebook fictifs avec mon image, puis diffusent ou partagent des informations contraires à mes convictions politiques.

Nous tenons à élever une vive protestation contre ces activités de piratage que nous considérons comme de basses et honteuses manœuvres de nos adversaires politiques. Ces derniers n’ont apparemment pas encore compris que mon adhésion au RHDP et à la vision politique de SEM Alassane Ouattara procède d’une conviction intime très forte et profonde, laquelle ne saurait être ébranlée par ces bas agissements. Des individus qui prennent leur rêve pour de la réalité et qui se plaisent à amuser la galerie ont annoncé un retour de certains cadres du RHDP au PDCI.

Je voudrais à toutes fins utiles leur dire que je n’en fais pas partie parce que je me sens vraiment bien au RHDP où je les invite à nous rejoindre pour bâtir la nouvelle Côte d’Ivoire.

Pour ceux qui veulent suivre notre actualité, je les invite à consulter ma page officielle sur Facebook.

Quant à ceux qui s’adonnent aux activités de piratage, nous allons les débusquer et les poursuivre devant la justice afin de les mettre hors d’Etat de nuire.

A bon entendeur salut ! »

