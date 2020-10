Côte d’Ivoire: affaire blé Goudé, Serges Kassy calme les soroistes

Suite à l’affaire Blé Goudé jugé de traître par les proches de Guillaume Soro, l’artiste ivoirien Serge Kassy a appelé à la retenue.

Je voudrais demander aux soroistes, d’avoir de la mesure, et de la hauteur, comme nous les gors, en avions eu, lors de l’interview donné par leur leader Guillaume Soro sur la chaîne panafricaine Afrique médias, où dans tous nos états, nous nous sommes contenus, au nom de l’intérieur supérieur de la nation, et des objectifs, que nous avons en commun, pour chasser Dramane de notre pays.

Si chacun de nous veut s’y mettre, nous aurons mis nos intérêts personnels, au devant de l’intérêt supérieur de la nation ivoirienne, on a un grand rdv ce samedi 10 octobre 2020 au stade Houphouët Boigny, j’appelle les uns et aux autres, à mettre balle à terre en toute humilité, afin de nous permettre tous, de nous concentrer, pour la réussite de ce grand et important rendez vous, car Dramane doit partir, et c’est cette force unis de l’opposition, qui nous assurera cette victoire.

Pas de 3ème mandat pour Dramane, voici le sujet qui doit nous mettre en alerte.

Juste la voix de l artiste.

