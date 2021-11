Côte d’Ivoire / Affaire création de cadres du nord : la surprenante réaction de KONÉ KATINAN

Le Porte parole de l’ex président ivoirien, président du PPA-CI, Monsieur Justin KONÉ KATINAN s’est prononcé sur l’initiative de la création d’un mouvement politique réunissant les cadres et élus du Grand Nord de Côte d’Ivoire.

« J’ai été surpris de voir une liste des CADRES du NORD unis en association . Et Ils disent que c’est à but POLITIQUE. C’est HONTEUX et c’est DANGEREUX !

J’ai dit aux CADRES du NORD que cette fois-ci, si on se TAIT que ce genre de FORFAITURE prospère , que des GENS ne viennent pas dire qu’ils se sont TROMPÉS ! On se trompe pas deux fois! Car c’est très DANGEREUX

La CAPORALISATION des POPULATIONS du NORD à des FINS POLITIQUES doit s’arrêter . Cette VICTIMISATION pour faire croire qu’on est visé doit cesser .

C’est une politique politicienne pour se maintenir au POUVOIR en s’appuyant sur la DIVISION.

Nous sommes beaucoup de CADRES du NORD qui REFUSONS cela et s’organise aussi.» a-t-il dit.

Notons que les 12 et 13 novembre prochains se tiennent à Korhogo, une assemblée générale constitutive de l’Union fraternelle des cadres et élus du Grand Nord de Côte d’Ivoire, UGN, autour de l’intégration et du développement.

A cette occasion, une conférence publique va être dite sur la thématique : «Grand Nord de Côte d’Ivoire, zone d’intégration et de peuplement ancien». Et s’en suivront, l’approbation des textes fondateurs de l’Union, les statuts et le règlement intérieur, les réflexions sur les grands axes stratégiques de la politique générale de l’union pour le développement des régions et la désignation des organes dirigeants, rapporte une source locale.

Sapel

