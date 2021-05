Côte d’Ivoire: affaire de délestage le président guinéen Alpha Condé sort les dents

Le délestage qui fait beaucoup de bruit en Côte d’Ivoire fait l’objet de railleries au niveau de la sous région. Et c’est Alpha Condé, le Président de la Guinée qui froisse les convenances diplomatiques pour se moquer de la Côte d’Ivoire qui subi un délestage. Et voici son tweet ravageur et moqueur. <<Ceux qui se moquaient de nous chaque fois qu’il y avait un délestage chez eux avec des pancartes « ICI, C’EST PAS CONAKRY HEIN », baah, aujourd’hui, je crois qu’ils sont au point de brûler ces pancartes et de s’éclairer la nuit avec.

Je n’ai pas dit nom d’un pays voisin dêh>>. C’est dans commentaire. On attend la réponse du pouvoir d’Abidjan.

