Côte d’Ivoire: affaire de faux thon, le ministre des ressources animales et halieutiques s’enquiert de la situation auprès de l’autorité portuaire

En vue de trouver une solution à la pénurie du poisson appelé “faux thon“ sur les marchés ivoiriens, le Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, M. Sidi TOURÉ a initié une série de rencontres avec les acteurs intervenant dans la filière des ressources halieutiques, à Abidjan.C’est dans ce cadre qu’il s’est rendu au Port Autonome d’Abidjan le mercredi 13 octobre 2021, pour une séance de travail avec le Directeur Général, M. Hien Yacouba SIÉ.Au cours de cette rencontre, M. Bamoussa OUATTARA, Directeur du Terminal à Pêche, a présenté les différents aspects de l’intervention du PAA dans la chaine de distribution du “faux Thon“.A sa suite, M. Hien SIÉ , a précisé que la mission première du PAA consiste à accueillir les navires qui viennent au Terminal à pêche, et ensuite à réguler les opérations de transit des produits halieutiques. Après cet éclaircissement, il s’est dit ouvert et disposé à mettre en application toute décision du Ministère des Ressources halieutiques, visant à résoudre le problème de pénurie qui a causé la flambée du prix du “faux thon“ sur le marché ivoirien.Le poisson appelé “faux thon“ est le thon sous-dimensionné et les prises accessoires des navires thoniers qui ne sont pas utilisées par les conserveries.

Melv Le Sage

Comments

comments