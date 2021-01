Côte d’Ivoire/ Affaire Marcel Kpamin Kouégbé : ANGE KESSI KOUAME, en colère

Ange Kessi Kouame, commissaire du gouvernement a réagit mardi suite à l’agression de l’international footballeur Marcel Kpamin Kouégbé et sa famille.

” Un homme, militaire ou non qui porte main à une dame et/ou à son époux et qui prétend dîner avec une personnalité importante est un mythomane, un imposteur.

J’entends la plupart du temps:” je laisse pour moi à Dieu”. Non, non et non. Ne laissez jamais ces actes impunis sinon vous leur permettez de demeurer dans leur mauvaises actions.

Venez Porter votre plainte convenablement devant les institutions de justice , les procédures certes sont longues mais aboutissent toujours.

Souvenons-nous du temps de l’ affaire POKOU Laurent, battu par 06 policiers. La procédure dura un an, les responsabilités ont été situées et justice a été dite. Ces policiers ont écopé de de 06 mois de prison ferme après une année de procédure.

Souvenons nous également du temps où des éléments du CECOS ont obligé deux jeunes gens à s’embrasser, la procédure dura 03 années et ces malfaiteurs furent condamnés à 03 ans de prison et radiés des effectifs de l’armée.

L’ignorant ou L’homme imbus de sa personne vous dira: ” ça n’ira nulle part ”.

Dites lui que le procureur militaire rassure: ÇA IRA QUELQUE PART. Qu’il se trompe d’époque.

Dénoncez-les et si vous êtes dans votre droit, ils ne pourront rien et la justice sera dite

Frères et sœurs, Dieu nous garde”, a-t-il dit.

Sapel MONE

