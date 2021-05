Côte d’Ivoire / Affaire retour du PDCI au RHDP : le rebondissement du plus vieux parti ivoirien

Le plus vieux parti politique de Côte d’Ivoire, PDCI-RDA a répondu au RHDP ce samedi 01 mai 2021. Au cours d’une rencontre à sa résidence hier vendredi avec une délégation du District d’Abidjan, de l’Est, du Sud et du Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire, le Président de la Président de la république alors président du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix en abrégé ( RHDP), Alassane Ouattara a manifesté son désir de revoir le PDCI -RDA à son parti .« Dans ma vision de la Côte d’Ivoire, le PDCI doit être au RHDP. Je considère que c’est une approche que nous devons avoir », a-t-il estimé.

Une sortis du Président de la République qui ne laisse pas la prati du V Boulé sans réaction. Radio PDCI-RDA a diffusé cet après un réplique du parti.

“En demandant au Pdci-rda de revenir au Rhdp, Ouattara prouve son esbrouffe et la malhonnetete de son clan.

Si le Pdci-rda n’est pas au Rhdp, que fait son logo dans celui du Rhdp?

Si le Pdci-rda ne represente plus rien, recroqueville qu’il serait au V Baoule, quelle utilite pour son retour au Rhdp?

Apres avoir enferme des militants injustement pendant des mois, sans jugement, on les libere et on leur fait un chantage sournois: tu viens au Rhdp ou tu restes tranquillement loin de la politique.

Un jour viendra…”

Sapel MONE

Comments

comments