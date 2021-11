CÔTE d’IVOIRE: AFFAIRE «SIMONE EHIVET EX-ÉPOUSE DE GBAGBO» LE RECADRAGE DE MAÎTRE ANGE RODRIGUE DADJÉ AVOCAT DE SIMONE EHIVET GBAGBO

Nous avons constaté la récurrence avec laquelle des intellectuels et plus grave, certains élus de la Nation ivoirienne dont Michel GBAGBO, qualifient publiquement Madame Simone EHIVET GBAGBO « d’ex épouse » de Monsieur Laurent GBAGBO.

En réponse, nous tenons à préciser qu’à ce jour, Monsieur Laurent GBAGBO et Madame Simone EHIVET GBAGBO demeurent encore mariés, et ce, jusqu’à ce qu’un divorce soit prononcé par la Justice et revête un caractère définitif.

En conséquence, Madame Simone EHIVET GBAGBO n’est pas encore « l’ex épouse » de Monsieur Laurent GBAGBO.

Par ailleurs, en Côte d’Ivoire, la loi sur le mariage prévoit toujours la monogamie, ce que ne peuvent ignorer les Elus de la Nation ivoirienne. Monsieur Laurent GBAGBO n’a donc pas une épouse autre que Madame Simone EHIVET GBAGBO.

Nous pouvons imaginer que certains soient impatients de qualifier Madame Simone EHIVET GBAGBO « d’ex épouse » de Monsieur Laurent GBAGBO, mais il leur faudra encore un peu, prendre leur mal en patience, le temps que le divorce des époux GBAGBO soit d’abord prononcé par la Justice et enfin qu’il devienne définitif.

Désormais, tant que le divorce n’est pas encore prononcé et devenu définitif, toute personne qui qualifiera Madame Simone EHIVET GBAGBO « d’ex Epouse » de Monsieur Laurent GBAGBO, devra en rapporter les preuves devant la justice.

Abidjan, le 15 Novembre 2021

Maître Ange Rodrigue DADJE

Avocat de Madame Simone EHIVET Epouse GBAGBO.

