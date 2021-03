Côte d’Ivoire / Affaire vidéo Makosso : enfin la réaction du ministre Konaté SIDIKI

On le sait depuis un moment des supports audio qui incriminent le” général” Camille Makosso, dont l’intention selon les aveux de l’homme de Dieu, était d’amener des pasteurs à adhérer au RHDP, sont ventilés sur les réseaux sociaux par le célèbre avatar ivoirien, Chris Yapi.

Cet avatar a même fait passer en boucle sur les réseaux sociaux, une annonce qu’un pasteur cherchait à monnayer la dépouille mortelle du premier Ministre Hamed Bakayoko. Makosso qui a avoué qu’il est l’auteur de ce qui est dit sur les supports s’est empressé d’accuser le Ministre de l’Artisanat et député de Man commune, Konaté Sidiki, d’avoir donné ces enregistrements à cet avatar.

Il a même précisé que cet enregistrement vidéo sur whatsApp où il a demandé le soutien du président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara pour l’association des pasteurs qu’il a créée et dont le ministre Sidiki Konaté, l’un des coordonnateurs régionaux RHDP de la région du Tonkpi a reçu copie par ses soins, date de juillet 2020. Le ‘’Chef de la marmaille’’ est allé plus loin pour accuser le Ministre dans cette affaire, d’être une taupe au sein du gouvernement, de Chris Yapi.

Il n’en fallait pas plus pour que sur les réseaux sociaux les ivoiriens traitent Camille Makosso de tous les noms d’oiseaux et tiennent certains propos durs à son encontre. Le ministre de l’artisanat Konaté Sidiki accusé d’avoir remis la bande sonore à Chris Yapi et d’être la taupe au sein du gouvernement, par le chef de la marmaille’’ a aussi réagi. Sur la plate-forme whatsApp ‘’Les Activités de Konaté Sidiki créée par sa cellule de communication, voici ce qu’il a laissé comme message à ses nombreux compagnons du parti, ses amis et fans à partir de son numéro whatsApp.

《Laissez les gens s’effrayer car c’est pas nous on va effrayer par la grâce de Dieu. On est forgé pour faire face à toute adversité interne ou externe. Laissons les choses sortir de leur carapace . Au calme. In sha Alla》a écrit le ministre de l’artisanat dans un groupe WhatsApp qui lui est dédié.

