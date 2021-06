Côte d’Ivoire : Affi N’Guessan n’a jamais dit qu’il allait accueillir Laurent Gbagbo à l’aéroport ( communiqué )

DÉMENTI SUITE AUX PROPOS ATTRIBUÉS AU PRÉSIDENT DU FPI

Il nous revient une information diffusée, ce vendredi 11 juin 2021, par le journal en ligne 7info, certainement en quête de notoriété, selon laquelle, le Président du Front Populaire Ivoirien (FPI), le Premier Ministre Pascal Affi N’Guessan, aurait tenu ces propos : << Quel que soit l’obstacle, je serai à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir le président Laurent Gbagbo, mon maître, mon frère, le héros de notre combat. Je connais le maître et le maître me connaît >>, faisant référence à l’arrivée du Président Laurent Gbagbo, le 17 juin 2021, comme indiqué par un communiqué de ses collaborateurs.

Le FPI informe l’opinion publique nationale et internationale que le Président du FPI n’a pas accordé d’interview à cet organe de presse .

Le FPI invite l’organe de presse à se conformer à la déontologie qui régie la profession de journaliste et à arrêter la diffusion de cet article qui participe plus à la manipulation qu’à l’information.

Le FPI rappelle que le Président du parti s’est déjà prononcé sur cette question dans des organes de presse de la place .

Fait à Abidjan, le 11 juin 2021

Le Secrétaire Général et porte-parole

Issiaka Sangaré

