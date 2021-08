Côte d’Ivoire/ Affi supplie Simone Gbagbo de rester au FPI : « Ce parti existe, tu ne peux pas l’abandonner et c’est là que se trouve ta place »

Quelle position prendra Simone Ehivet Gbagbo après l’appel de son époux l’ancien président Laurent Gbagbo à rompre avec le Front populaire ivoirien (FPI) ? Pour Pascal Affi N’Guessan, la place de l’ex-Première dame est au sein de la formation politique qu’elle a cofondée.

« Je sais que ces derniers temps, Simone, tu es en pleine réflexion parce que la situation créée par le président Gbagbo nous amène vraiment à réfléchir. Mais sache que ta place est au Front populaire Ivoirien », invite-t-il dans un entretien avec 7info.

Même si au plan politique, Simone Gbagbo et lui ont « très souvent été concurrents » pour la « succession de Gbagbo » comme il le reconnaît, Pascal Affi N’Guessan fait remarquer que l’ancienne députée d’Abobo est sa « grande sœur ». Mieux, dit-il, elle est « l’une des fondatrices et militantes des premières heures de ce parti ». Aussi estime-t-il que Simone Gbagbo doit continuer à y militer.

« Ce parti existe, tu ne peux pas l’abandonner et c’est là que se trouve ta place. Et il faut que nous puissions trouver ensemble les accommodements nécessaires pour rester ensemble et pour poursuivre ensemble le combat pour la liberté et pour la démocratie ainsi que la renaissance de la Côte d’Ivoire », appelle-t-il.

7info

Comments

comments