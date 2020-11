Côte d’Ivoire/ affrontements intercommunautaires à M’BATTO : Véronique AKA na pas fourni d’ armes aux groupes d’autodéfense ( Communiqué)

Accusée de fournir ses armes est des minutions aux groupes d’autodéfense, l’honorable AKA Véronique, Député de la circonscription de M’BATTO-ASSAHARA réagit.

Dans un communiqué dont AbidjanTV.Net a reçu copie ce mercredi 11 novembre 2020, AKA Véronique a rejeté des allégations selon lesquelles elle aurait fourni des armes et des minutions à des groupes de jeunes en vue de se défendre sans recourir aux institutions (armée, police). Lire le communiqué.

COMMUNIQUE de l’Honorable Véronique AKA, Députée de la circonscription de M’BATTO-ASSAHARA

Madame AKA Véronique, fille de la Région du Moronou, députée de la circonscription de M’BATTO-ASSAHARA, Vice-président de l’Assemblée Nationale, voudrait exprimer sa très vive préoccupation au regard des troubles et des affrontements intercommunautaires qui ont court depuis quelques temps dans la Région du Moronou et principalement dans la ville de M’BATTO et ses alentours.

Madame AKA Véronique, voudrait d’emblée, en ces circonstances douloureuses, d’une part, s’incliner pieusement devant la mémoire de toutes les victimes, et d’autre part voudrait exprimer sa profonde compassion à l’endroit des familles des victimes, tout en déplorant les importants dégâts matériels occasionnés par les récents affrontements intercommunautaires.

Ensuite, Madame la députée voudrait exhorter l’ensemble des populations à la retenue, afin de laisser l’opportunité aux initiatives d’apaisement intentées sous les auspices des cadres, des chefs communautaires et religieux de prospérer, afin de ramener l’accalmie dans la paisible cité de M’BATTO.

Toutefois, Madame AKA Véronique voudrait exprimer sa vive protestation et son ferme démenti devant les graves allégations, qui lui attribueraient de supposés soutiens à des actions subversives, notamment la fourniture d’armes et munitions aux groupes d’autodéfense. Ces fausses informations sont diffusées, par le biais des réseaux sociaux, par l’entremise de personnes se cachant sous de faux profils et animées de desseins funestes ayant pour seul objectif de diviser et d’attiser les tensions dans cet environnement déjà très surchauffé.

S’inscrivant totalement en faux face à ces actes répréhensibles, pour lesquels elle se garde d’utiliser les voies judiciaires qui siéent en pareille circonstance, Madame AKA Véronique voudrait rappeler que ce sont ces publications incendiaires successives qui ont entraîné d’abord l’incendie du véhicule de son suppléant, bien avant la journée destructrice du lundi 9 novembre dernier, sans qu’il y ait eu d’appels à des représailles.

Enfin, Madame AKA Véronique voudrait réaffirmer son engagement ferme et résolu à œuvrer avec tous les fils et filles de M’BATTO, ainsi que toutes les bonnes volontés, à ramener la paix et la cohésion dans la circonscription de M’BATTO-ASSAHARA, de même que dans tout le Moronou.

Honorable AKA Véronique

