Côte d’Ivoire – Agboville: Comment les candidats ont accueilli les résultats du BEPC

Après 10 minutes de course à moto, nous nous retrouvons au bout de la ville, précisément au quartier Kouakoukro, dans une cour d’école remplie de candidats avec des visages crispés. 14H00: l’heure de la délivrance, sonne et les candidats peuvent maintenant retirer leurs attestations de réussite et relevés de notes dans des salles de classes dédiées.

Pour rappel, depuis l’apparition de la pandémie à coronavirus en décembre 2019, le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation avec à sa tête prof. Mariatou Koné, a décidé qu’il n’y ait plus de proclamation de résultats d’examens avec foule, plus connue sous le nom de: “Candidats approchés”.

Disposition sanitaire qui ne va en rien entacher à la cohue indescriptible alimentée par des cris de joie mais aussi des sanglots de larmes, changeant du coup l’atmosphère paisible d’alors. « Wai ! J’ai eu mon BEPC. J’ai tué ça propre même. Il n’y a pas l’homme pour moi. J’ai mon BEPC. Merci Seigneur », a confié tout heureux, N’Gbesso Kouassi Mardochée avec 190,02/360 points, qui a été badigeonné de poudre infantile pour la circonstance.

Un peu plus loin, le constat est amer, une candidate est en pleurs. Renseignement pris, Mousso Sachi Angibelle a échoué à son examen pour la seconde fois. « Je ne vais plus aller à l’école. Je vais arrêter mes études, c’est mieux ainsi. Anhan ! Anhan !Je suis fatiguée d’échouer à chaque fois. Qu’est-ce que mes parents vont dire encore ? », s’interroge en larmes la refusée au précieux sésame car ayant obtenu 119,50 points.

Côte d’Ivoire: Proclamation des résultats du BEPC au collège privé Décroly d’Agboville(Reportage)

Une demi-heure plus tard, l’accalmie revient au collège privé Décroly d’Agboville. Et là, nous pouvons approcher le chef de centre, Modeste Koukoura Amissan, par ailleurs, président du jury, qui nous donne les statistiques.

« Nous avions 660 candidats inscrits et 632 ont pris effectivement part à l’examen. Avec cet effectif, on enregistre 146 admis, ce qui nous donne un pourcentage de 23,10%. Ce taux est en deçà du taux national, qui est de 31,47%. Nous félicitons les admis et encourageons les recalés afin qu’ils puissent mieux faire l’année prochaine. Notre satisfaction est que nous n’avons pas enregistré de cas de fraude dans le centre », s’est félicité l’Adjoint au chef d’établissement(ACE) au lycée moderne 3 d’Agboville.

Selon une note transmise à Afrique sur-7 par le premier responsable de la DRENA, Antoinette Péné N’Goran, sa structure enregistre pour cette année, un taux de réussite de 22,98%. Un taux en baisse de 0,51% par rapport à celui de 2022, qui est de 23,49%.

Pour rappel, ce sont 10 035 candidats dont 4 856 filles et 5 179 garçons, qui ont pris part aux épreuves écrites du BEPC du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023 à Agboville. Sur le territoire national, 176 666 candidats sont admis sur 561 188 candidats, soit 31,47%. Un taux de réussite en hausse de 02,58% par rapport au taux de 28,89% enregistré en 2022.