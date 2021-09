Côte d’Ivoire: Ahoua Don Mello recruté par le patronat Russe

Bloqué à Moscou par le coup d’état militaire survenu en Guinée qui s’est conclu le 5 septembre 2021 par l’arrestation Condé, Ahoua Donmello y a repoussé comme une tige de manioc puisqu’il est devenu, depuis, le consultant du patronat russe, le Rosscongress.

Ahoua Donmello s’était d’ailleurs rendu ce 4 septembre 2021 à Moscou à l’invitation du patronat russe afin d’identifier les projets pouvant cadrer avec le nouveau modèle de coopération entre la Russie et la Guinée. La séance de travail consistait à monter une offre technique et financière aux hommes d’affaires russes pour négocier et signer des contrats en Guinée Et puisque le coup d’Etat a mis fin aux velléités de retour d’ADM à Conakry, ses partenaires ont décidé de travailler avec lui sur place pour terminer ce qui avait été commencé mais aussi pour jouer un rôle essentiel dans la détermination du nouveau partenariat entre le patronat russe et le secteur public et privé africain. L’ivoirien sera donc au cœur de cette nouvelle politique de coopération du gouvernement russe qui est non seulement de ne plus miser essentiellement sur l’industrie militaire mais de contribuer au partenariat mondial pour le Développement de l’Afrique sur des bases nouvelles : le saut industriel du continent en complément de la présence chinoise en Afrique. Cela suppose la création d’entre- prises locales capables de transformer des productions locales.

Une tête comme la sienne

Ahoua Donmello s’adapte à sa nouvelle vie de Moscovite en apprenant le russe. Il révise aussi ses classiques sur le pays et redécouvre ses leaders. Désormais, il a aussi le temps de réfléchir à l’idéal socialiste qui avait fait l’objet d’un aggiornamento lors du dernier sommet international du Rosscongress .

Melv Le Sage

