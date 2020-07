Côte d’Ivoire : “Aimons-nous les uns les autres” (Guillaume Soro)

L’ex Président de l’Assemblée Nationale ivoirien, Guillaume Kigbafori Soro exhorte à l’amour fraternelle. Dans sa méditation quotidienne, il encourage ses abonnés à ressembler à Dieu.

Musulmans, Musulmanes,

Chers frères et sœurs,

Chers amis de l’Islam,

En ce vendredi 3 juillet 2020, la Sourate Ibrahim, en ses versets 27-28, a illuminé ma journée de méditation :

« Allah affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l’au-delà. Tandis qu’IL égare les injustes. Et Allah fait ce qu’IL veut.

Ne vois-tu pas ceux qui troquent les bienfaits d’Allah contre l’ingratitude et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition ? »

Je tire de ce texte trois enseignements. D’abord, que celui qui agit dans la foi, la justice, la vérité et la droiture, vivra éternellement par la grâce d’Allah. Ce qui veut dire que nous pouvons dès à présent avoir un pied dans le paradis, si nous restons fermement attachés aux principes divins.

Ensuite, nous apprenons que Dieu égare les injustes. Ceux qui piétinent les lois divines sont aussitôt orientés par Dieu vers leur maître attitré, le Prince des Ténèbres, Satan, qui les incite à découvrir davantage les œuvres du mal qu’ils adorent. Voilà qui explique pourquoi les hommes méchants ont tendance à l’être davantage, au fil du temps. Le trou du temps les attend.

Enfin, ce texte nous apprend à ne pas envier la gloire des méchants. C’est une gloire éphémère, car nous savons comment ils vont finir. Ils peuvent être riches, puissants, en apparente excellente santé, tout imbus d’eux-mêmes, mais ce n’est qu’illusion. Ils finiront dans les bras terribles du Maître qu’ils ont choisi, le Prince des Ténèbres.

Oui, chers frères et sœurs, quelles que soient les difficultés ponctuelles, les épreuves que la vie nous inflige, gardons le cap sur le Bien auquel Dieu nous appelle : aimons-nous les uns les autres comme Dieu, qui fait briller son soleil sur les bons et les méchants, nous aime. Laissons-nous donc guider et faisons la volonté de Dieu en toutes circonstances.

Amine, Amine, Amine !

Bon vendredi de prières et de purifications à tous !

Votre, très fraternellement toujours,

Guillaume Kigbafori Soro

L’ex premier Ministre et ex Président de l’Assemblée Nationale ivoirienne, Guillaume Kigbafori Soro depuis 2020 en exile en France. Son dernier retour en Décembre dernier fut empêché par des forces vives. Acte qu’il a juge comme moyen de le recaler dans la course à la Présidentielle d’octobre prochain en Côte d’Ivoire. Chose que le pouvoir actuel, RHDP a toujours nié. Cependant,il demeure candidat à la Présidentielle du 31octobre 2020.

Sapel MONE

Comments

comments