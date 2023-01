Côte d’Ivoire-AIP/ Des habitants de Grabo saluent une opportunité d’obtention de permis de conduire initiée par un opérateur

Grabo, 12 jan 2023 (AIP)-Des habitants de Grabo saluent une opportunité d’obtention de permis de conduire initiée par la première agence d’auto-école ouverte dans leur commune qui ne disposait d’aucun service où ils pouvaient s’inscrire et suivre sur place la procédure d’obtention de ce document.

Installée dans la commune de Grabo depuis octobre, l’agence Archange Auto-école, en collaboration avec le ministère des transports et une équipe la Société Quipux Afrique venue d’Abidjan, a permis à 200 candidats au permis de conduire d’accomplir sur place, durant quelques jours, les formalités administratives nécessaires pour la constitution de leurs dossiers, notamment, les examens de sang et de vue et la prise des photos d’identité.

Cette opération a été bien accueillie par plusieurs personnes dont Takouo Ferdinand qui la considère comme «une grande opportunité qui vient faciliter l’obtention du permis de conduire».

«Elle est économique puisqu’il ne s’agira plus d’aller séjourner à San Pedro avec des frais de transport, d’hébergement, de nourriture pour demander un permis de conduire», a-t-il souligné, plaidant pour la pérennité de cette opération.

Le président de jeunesse de la communauté burkinabé de la zone, Soré karim, appelle tous ses compatriotes à saisir cette opportunité pour se mettre en règle, afin de circuler aisément et vaquer pleinement à leurs activités agricoles et commerciales.

Plusieurs usagers dont des conducteurs d’engins à deux roues et trois roues (tricycles) circulent sans permis de conduire dans la sous-préfecture de Grabo. Ils subissent au quotidien les sanctions de la part des forces de l’ordre.

Ceux qui désirent se mettre en règle étaient obligés de se rendre au chef-lieu de région San Pedro (à plus de 100 Km) pour s’inscrire dans une auto-école et entreprendre les démarches nécessaires avec toutes les dépenses afférentes aux déplacements et à leurs séjours.

Le propriétaire de l’auto-école, Kassy Guy Valérie, dit avoir initié cette opération pour faciliter l’acquisition du permis de conduire. Il a annoncé qu’une équipe reviendra à Grabo au moment opportun pour les examens de conduite et code.

