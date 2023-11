Côte d’Ivoire : Akossi Bendjo rencontre des délégués et cadres du PDCI

Le mardi 21 novembre 2023, Noël Akossi Bendjo, postulant pour la présidence du PDCI-RDA, s’est réuni avec des représentants et des responsables du parti au Plateau.

Lors de cette rencontre, Akossi Bendjo a partagé sa vision de transformer le PDCI en une organisation mieux organisée, unie autour de ses membres et de cadres engagés pour cette nouvelle ère du parti. De plus, il a échangé avec des secrétaires généraux de sections du PDCI-RDA de Bouaké, exprimant son émotion et son enthousiasme à propos de son projet de restructuration du parti. Il a souligné l’importance de leur implication dans la diffusion de son message et des motivations derrière sa candidature.

Le candidat à la présidence du PDCI-RDA, ayant déposé sa candidature le 16 novembre 2023, fera face à Tidjane Thiam, Maurice Kakou Guikahué, Jean-Marc Yacé et Moïse Koumoué Koffi lors du vote à venir.