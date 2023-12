Côte d’Ivoire : Alain Kouadio rafle le prix Forbes Afrique de l’Entrepreneur africain de l’année 2023

En tant que leader du Groupe Kaydan, une entreprise majeure en Côte d’Ivoire dans les domaines tels que l’immobilier, le BTP, les nouvelles technologies et la finance, il est une figure emblématique de l’économie ivoirienne. Son approche novatrice redessine le paysage économique actuel et futur de la Côte d’Ivoire, où le secteur privé joue un rôle central dans la stratégie de développement.

Convaincu que l’entrepreneuriat est crucial pour le progrès, Alain Kouadio promeut la culture entrepreneuriale à travers la Fondation Kaydan. Il a lancé la « Caravane de l’Entrepreneur », une initiative qui, lors de sa 6ème édition en novembre dernier, a parcouru collèges, lycées et universités pour inspirer de futures générations d’entrepreneurs via des masterclass animées par des experts renommés.

Par ailleurs, Alain Kouadio incarne la réussite entrepreneuriale et représente le dynamisme et l’audace « made in Africa » qui rayonnent au-delà des frontières du continent. De plus, son engagement à construire des liens favorisant la croissance entre l’Afrique et le reste du monde est palpable.

En avril 2023, il a été unanimement élu à la tête de la Chambre de Commerce Canada – Côte d’Ivoire. Il est indéniablement un pilier de l’économie africaine, portant des ambitions qui propulsent la Côte d’Ivoire et l’Afrique tout entière vers de nouveaux horizons.