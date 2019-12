Côte d’Ivoire: Alain Lobognon et plusieurs membres du camps Soroïstes arrêtés par les autorités ivoiriennes, placés sous mandat de dépôt

Alain Lobognon, Kanigui Mamadou, Soul To Soul… les pro-Soro arrêtés le 23 décembre 2019 par les autorités ivoiriennes ont été placés sous mandat de dépôt.

Quinze personnes dont des parlementaires pro-Soro ont été arrêtés pour des dossiers complètement différents, a confirmé le procureur de la République Richard Adou, citant Alain Lobognon, le député de Fresco, une ville dans le sud-Ouest ivoirien:

– Simon Soro, petit frère de Guillaume Soro et, président de l’ONG LA VIE

– Alain Lobognon, député et Vice président du MVCI

– Soro Kanigui Mamadou, député’et président exécutif du RACI

– Koné Kamaraté Souleymane dit Soul To Soul, directeur du protocole de Guillaume Soro

– Felicien Sekongo, président du MVCI

– Koné Tehfour, Vice président du RACI

– Soumahoro Kando, député et Vice président du RACI

– Yao Soumaïla, député et Vice président du RACI

« Un mandat d’arrêt international a été requis contre Soro Kigbafori Guillaume » pour tentative contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national, recel de détournement de deniers publics et pour blanchiment de capitaux.

Selon le procureur de la République, les faits étaient instruits par la Direction de la surveillance du territoire (DST), mais les personnes ne se trouvant pas en Côte d’Ivoire, un juge d’instruction a été saisi, « le seul à délivrer des mandats d’arrêts internationaux et c’est ce qu’il a fait ».

M. Soro, député à l’Assemblée nationale et ex-président de ladite institution « se trouvant à l’extérieur du pays depuis plusieurs mois, projetait d’attenter à l’autorité de l’Etat et à l’intégrité du territoire national », a rapporté lundi la Direction de la surveillance du territoire (DST), dans sa saisine, a fait savoir M. Adou.

« Les éléments en possession des services de renseignement dont ils ont l’enregistrement sonore, établissant clairement que le projet devrait être mis en œuvre incessamment, le procureur de la République a ordonné l’interpellation et l’arrestation des mis en cause », a-t-il dit.

Par ailleurs, le procureur de la République informé que le vendredi 20 décembre 2019, il a été saisi d’une plainte formulée par l’agent judiciaire du Trésor contre M. Cissé Mory, Koné Kamaraté Souleymane, Nguessan René et Soro Kigbafori Guillaume pour détournement de deniers publics, recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 1,5 milliard Fcfa, a-t-il poursuivi

