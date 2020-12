Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé, ce mardi 08 décembre 2020, à la mi-journée, au Palais de la Présidence de la République, respectivement avec les Ambassadeurs du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de la République Fédérative du Brésil en Côte d’Ivoire, Leurs Excellences Joséphine GAULD et Bruno Luiz Dos Santos COBUCCIO.

Les deux Diplomates qui sont en fin de mission, sont venus faire leurs adieux au Chef de l’Etat.

L’Ambassadeur de Grande-Bretagne, S.E.Mme Joséphine GAULD, a indiqué avoir profité de la rencontre avec le Président Alassane OUATTARA pour faire avec lui, le point de la coopération entre les deux pays, au terme de son mandat de quatre ans et demi en terre ivoirienne.

Dans ce cadre, ils ont évoqué, a-t-elle souligné, la dernière visite du Président de la République en Grande-Bretagne en janvier 2020 lors du Sommet sur l’Investissement en Afrique, et les projets économiques communs aux deux pays.

La Diplomate anglaise a, par ailleurs, ajouté que la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union Européenne a également figuré au menu de leur entretien. A ce niveau, ils ont évoqué la récente signature d’un Accord destiné à assurer la continuité du commerce entre la Côte d’Ivoire et la Grande-Bretagne, notamment en ce qui concerne les exportations du cacao ivoirien à Londres

Quant au Diplomate brésilien, S .E.M. Bruno Luiz Dos Santos COBUCCIO, il a souligné qu’au cours de ses quatre ans de mission à Abidjan, il a beaucoup travaillé pour faire avancer et approfondir les relations bilatérales, ainsi que plusieurs dossiers, notamment celui concernant les exportations du cacao ivoirien vers le Brésil, qui rencontraient quelques difficultés au moment de sa prise de fonction dans notre pays.

Il a ajouté qu’au cours de son séjour dans notre pays, en plus du cacao, il s’est également employé à diversifier les exportations d’autres produits ivoiriens comme la noix de cajou, le caoutchouc, vers le Brésil, et à favoriser aussi les exportations d’autobus d’origine brésilienne vers la Côte d’Ivoire.

Les différentes visites des autorités des deux pays ont également, selon l’Ambassadeur Bruno Luiz Dos Santos COBUCCIO, contribué à faire de sa mission en Côte d’Ivoire, un mandat très fructueux.

A cet égard, il a exprimé toute sa fierté au regard du travail abattu et a profité de l’occasion pour traduire toute sa gratitude au Chef de l’Etat, aux autorités ivoiriennes ainsi qu’au peuple ivoirien, pour leur soutien et leur hospitalité. Il a souhaité que les relations entre les deux grands pays que sont la Côte d’Ivoire et le Brésil continuent de se consolider et se raffermir davantage.

Notons que le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Fidèle SARRASORO, a pris part aux différentes rencontres.

