Côte d’Ivoire/ Alassane Ouattara à KKB : “Je ne le connais pas personnellement, mais il m’a toujours impressionné par son sens de l’Etat”

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a indiqué avoir nommé Kouadio Konan Bertin au poste de ministre de la Réconciliation nationale pour son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation nationale.

Il s’exprimait à l’ouverture du premier Conseil des ministres de la première mandature de la IIIe République, le mercredi 23 décembre 2020 à Abidjan.

“Je ne le connais pas personnellement, mais il m’a toujours impressionné par son sens de l’Etat, son engagement pour la paix, pour la réconciliation et je suis sûr qu’il fera un excellent travail dans ce portefeuille qui vient à point nommé”, a déclaré Alassane Ouattara.

Le Chef de l’Etat a encouragé le Premier Ministre Hamed Bakayoko à l’impliquer pleinement dans le dialogue politique qui vient de s’ouvrir.

Il a souhaité que ce dialogue contribue à consolider la paix, afin d’avoir des élections législatives apaisées.

Kouadio Konan Bertin, dit KKB, a été nommé ministre de la Réconciliation nationale le mardi 15 décembre 2020. La création d’un ministère en charge de la Réconciliation avait été annoncée par le Président de la République, lors de sa prestation de serment, le 14 décembre 2020.

Ce département ministériel a pour mission de faire une évaluation des actions du gouvernement, avec pour objectif le renforcement de la cohésion nationale et de la réconciliation des filles et des fils de la Côte d’Ivoire.

