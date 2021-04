Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara a subitement décidé de quitter le pouvoir, rumeur ou vérité ?

Alassane Ouattara a subitement décidé de démissionner du pourvoir le 3 avril. Au sein du Palais présidentiel, c’est la surprise générale et au niveau du RHDP, les questions continuent de fuser sur ce revirement de situation.

C’est la consternation au sein du RHDP et chez les proches d’Alassane Ouattara. Ce soir, à 18H, Alassane Ouattara va annoncer sa démission, mais surtout, il annoncera la formation d’un nouveau gouvernement que dirigera Achi Patrick. Avant sa démission, Alassane Ouattara va procéder à la nomination d’un vice-président.

Selon nos sources, le Vice-président est déjà connu d’un cercle très restreint de l’entourage de Ouattara. Il n’est d’ailleurs pas très éloigné de la famille présidentielle. Et il a été nommé ministre , il y a à peine un mois. Dans un yo-yo politique inédit, ce dernier conservera son ministère tout en devenant vice-président.

Les raisons de la démission ne seront pas élucidées dans son discours à la nation. Mais, on en saura un peu plus à partir du 3 avril. Dans les cercles politiques et diplomatiques, on s’interroge encore sur cette décision inattendue d’Alassane Ouattara.

Afrikmag

