Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara félicite Nana Addo Dankwa Akufo-Adou pour sa réélection à la présidence

AKUFO-ADDO RÉÉLU Nana Akufo-Addo, président sortant du Ghana a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 7 décembre.

Selon la Commission Électorale, le président a obtenu 51,59% des voix.

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara a félicité son Homologue Ghanéen pour sa réélection à la Présidence.

“Mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à mon frère Nana Addo Dankwa Akufo-Addo pour sa réélection à la présidence de la République du Ghana. J’ai hâte de travailler avec lui dans le même esprit chaleureux qui a marqué les relations historiques et fraternelles entre la Côte d’Ivoire et le Ghana pendant tant d’années”, a-t-il dit sur sa page Facebook.

