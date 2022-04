Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara lance des fleurs à Patrick Achi

Le président ivoirien Alassane Ouattara a dit être convaincu que le chef du gouvernement Patrick Achi, saura relever avec brio les défis liés à ses nouvelles missions pour le bonheur des concitoyens de la Côte d’Ivoire.

Le président Alassane Ouattara s’est exprimé le jeudi 21 avril 2022 à Abidjan, à l’ouverture du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement formé 24 heures plus tôt. Il a invité le gouvernement à agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques et de suivre de manière rigoureuse, la gestion des établissements publics qui sont sous leur autorité.

Alassane Ouattara a rappelé que la réduction du nombre des ministres, passé de 41 à 32, répond au souci d’efficacité et à une meilleure gestion des dépenses de l’Etat. Il a félicité le Premier Ministre Patrick Achi pour sa reconduction et l’a assuré de sa confiance renouvelée.

Le patron du RHDP, a dit être convaincu que le chef du gouvernement saura relever avec brio les défis liés à ses nouvelles missions pour le bonheur des concitoyens. « Votre reconduction est la reconnaissance de votre compétence, de votre efficacité à la tête du gouvernement, à votre sens élevé du résultat, ainsi que de votre engagement au service de la nation », a-t-il justifié.

Pour finir, Ouattara a exhorté les membres du nouveau gouvernement à accélérer la mise en œuvre des trois priorités de l’année 2022, notamment, la transformation de l’économie, l’emploi des jeunes et des femmes, ainsi que la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.

