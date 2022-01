Falsh info

Le Chef de l’Etat a pris part, par visioconférence, à un Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique au Burkina Faso.

Les Chefs d’État et de Gouvernement ont exploré les voies et moyens d’adresser cette nouvelle crise, pour la paix et la stabilité au Burkina Faso et dans la sous-région ouest-africaine.

