Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara s’envole pour un séjour en France

Le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, s’est envolé ce vendredi 20 janvier 2023 pour la France, a-t-on appris auprès des services de la Présidence.

« Le Président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan, ce vendredi 20 janvier 2023, pour un séjour en France », annonce la Présidence de la Côte d’Ivoire sur ses canaux digitaux, sans pour autant préciser l’objecif de ce voyage. Un voyage qui intervient après la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali.

Selon AbidjanTv.net, le président ivoirien, Alassane Ouattara et son homologue Français, Emmanuel Macron, doivent se retrouver dans le cadre d’un dîner à l’Elysée.

Construction d’un métro et l’extension de l’aéroport international

En décembre dernier, le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique de la France, Bruno Le Maire, avait été reçu par le président Alassane Ouattara. Le Maire a indiqué être en Côte d’Ivoire dans le cadre de la réalisation des grands projets d’infrastructures lancés à Abidjan, notamment le Métro et le chantier d’extension de l’Aéroport international Félix Houphouet Boigny, de Port-Bouet (sud d’Abidjan).

Le déplacement du ministre Bruno Le Maire, intervient juste après celui de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna le week-end dernier, et aussi après la visite de l’ancienne Première ministre Édith Cresson le 9 décembre 2022. « Les relations entre nos deux pays sont tout simplement excellentes, je dirai fraternelles. C’est important pour nos deux pays qui marquent le début de la réalisation d’une infrastructure majeure pour la Côte d’Ivoire et majeure pour des millions d’habitantes et habitants », a-t-il conclu.

Melchisedeck

Comments

comments