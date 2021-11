Côte d’Ivoire : Albert Mabri Toikeusse va-t-il se rallier au RHDP ?

Les actions politiques se multiplient d’avantage en Côte d’Ivoire, déjà à 4 ans de la présidentielle. Les partis politiques organisent des congrès pour statuer sur leur fonctionnement. L’UDP-CI n’est pas en marge. Au cours d’une émission intitulée “Sans Réserve” sur NCI, le Président de l’Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) , parti politique ivoirien créé par les partisans du général Robert Guéï, a évoqué la nature de son contact avec le Alassane Ouatara, Président du RHDP et adonné les grandes lignes de son future congrès.

Contrairement aux rumeurs Albert Mabri Toikeusse n’a jamais voulu se rallier au RHDP à travers son future congrès.

« J’ai des amis au RHDP, j’ai des contacts avec le président Ouattara. C’est un aîné, il l’a été avant d’être président de la République et continue de l’être. Ce que je voudrais dire, c’est que lui et moi, nous n’avons pas discuté des questions de fonctionnement du RHDP depuis ma sortie de ce parti.L’objectif d’un congrès ce n’est pas une alliance politique, ce n’est pas un retour à une organisation. Mais si les congressistes décident que ce point doit être à l’ordre du jour, nous en débâterons et nous prendrons une décision. Pour le moment, je ne peux pas anticiper pour dire que les conclusions de notre futur congrès doivent être ça, non pas du tout… », a confié Albert Mabri Toikeusse sur une question relative au retour de l’UDPCI au RHDP. »

Sapel

Comments

comments